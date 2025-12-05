TEDxFaceres reúne especialistas para debater futuro da educação médica

A Faculdade de Medicina Faceres promove neste sábado, dia 6, a partir das 8h30, a 2ª edição do TEDxFaceres, evento que retorna ao auditório da instituição com o tema “Educação Médica em Foco”. A programação reunirá profissionais de diferentes áreas da saúde para uma manhã dedicada a ideias, experiências e reflexões sobre os caminhos da formação médica no país.

Entre os destaques da edição está Dr. Francys França, médico ortopedista, egresso da 1ª turma de Medicina da Faceres e especialista em cirurgia do joelho. Ele atua como médico do esporte do Mirassol Futebol Clube, que surpreendeu todo o país, estando entre os 4 melhores times do Brasileirão.

No palco do TEDxfaceres, Dr. Francys compartilhará bastidores sobre performance, preparação e a medicina que acompanha atletas em alto rendimento.

O evento ainda recebe Bruno Henrique Ribeiro, psicólogo e especialista em saúde pública. Ex-secretário de Saúde de Guapiaçu, atual vereador e gerente de UPA pelo Instituto Faceres. Ele percorreu trajetória que começou como Agente de Endemias e hoje o coloca como educador em programas de qualificação da Fiocruz e do Ministério da Saúde.

A programação inclui também Patricia da Silva Fucuta, médica formada pela UFPR e doutora em Ciências pela Unifesp. Professora de Epidemiologia e Bioestatística na Faceres e fundadora da Fukuta – Estatística e Metodologia Científica, ela levará ao palco uma análise que integra clínica, pesquisa e ensino, destacando a importância da formação baseada em evidências.

Outro nome confirmado é Rogério Dutra Bandos, médico otorrinolaringologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas aos ouvidos, nariz e garganta, com mestrado pela USP-RP e doutorado em Educação pela USP. Docente, coordenador e mentor no Unifacef, além de Diretor-Docente da Abem Regional-SP, ele discutirá a interface entre medicina, inovação e práticas pedagógicas que fortalecem a formação de novos profissionais.

Segundo o professor Araré Carvalho, integrante da organização, o TEDxFaceres fortalece um movimento contínuo de estímulo à criação e implementação de novas ideias dentro da instituição. “Nossa proposta é criar um ambiente de aprendizagem e troca de experiências que traga benefícios reais para toda a comunidade acadêmica”, destaca.

A organização reforça que o evento se consolida como espaço dedicado à criatividade e ao pensamento transformador. “Mais do que um ciclo de palestras, o TEDxFaceres é uma plataforma para colaboração e inovação, incentivando cada participante a transformar ideias em ação.”