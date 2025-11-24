Quatro instituições de saúde receberam R$ 36 milhões da Tabela SUS Paulista

Em 2025, o governo estadual repassou R$ 36,6 milhões como complementação financeira, via Tabela SUS Paulista, a quatro instituições de saúde de Catanduva. Os números foram obtidos por O Regional na plataforma Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde - Nies.

De acordo com o relatório, o maior montante foi transferido ao Hospital Padre Albino, no total de R$ 26,6 milhões e equivalente a 72,7%, enquanto o Hospital Emílio Carlos recebeu complementação de R$ 8,1 milhões, correspondente a 22,2% do total.

O Hospital Mahatma Gandhi obteve R$ 1,7 milhão no mesmo período, chegando a 4,7%, e o Instituto de Olhos de Catanduva completa a lista, com R$ 90,3 mil, equivalente a 0,2%.

A Tabela SUS Paulista, criada pelo Governo do Estado, possibilita o complemento do valor que os hospitais recebem atualmente do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares, com possibilidade de as unidades receberem até cinco vezes a tabela adicional do SUS.

O novo modelo de remuneração beneficia mais de 350 hospitais em todas as regiões do estado, entre eles Santas Casas, entidades filantrópicas e autárquicas. Estes equipamentos representam hoje 50% do atendimento hospitalar no sistema único de saúde paulista.