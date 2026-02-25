No Peru, estudo liderado pela Unifipa analisa 3 mil casos de queimaduras

O Grupo de Pesquisa em Cirurgia Plástica da Unifipa/Fameca de Catanduva ampliou sua presença no cenário científico internacional com a publicação de uma revisão sistemática em parceria com pesquisadores do Peru. O estudo foi divulgado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e analisou dados de mais de 3 mil pacientes com o objetivo de compreender o perfil epidemiológico das queimaduras no território peruano.

A pesquisa identificou que crianças representam a principal faixa etária atingida por queimaduras naquele país. De acordo com os dados avaliados, a maior parte dos acidentes ocorre no ambiente doméstico, tendo como causas mais frequentes a exposição a líquidos quentes e ao fogo direto.

O trabalho teve a colaboração de estudantes vinculados a duas universidades peruanas. A articulação teve início a partir do contato entre alunos brasileiros e peruanos durante intercâmbio promovido pela International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA), entidade estudantil de atuação global.

Além de consolidar informações relevantes sobre o cenário epidemiológico das queimaduras no Peru, o estudo propõe avanços estruturais, como a ampliação da integração entre centros hospitalares e a padronização metodológica das pesquisas, com a finalidade de fortalecer a produção científica regional.

Segundo a presidente do Grupo de Pesquisa, Lívia Machiori, estudante do 3º ano de Medicina da Fameca, a publicação possui significado estratégico para a instituição. Ela destacou que a revisão sistemática não se configura apenas como artigo científico, mas como a consolidação de parcerias internacionais e o fortalecimento de uma cultura institucional orientada ao desenvolvimento da pesquisa e da produção científica.

O trabalho foi liderado pelo médico Wilson Falco, responsável pela fundação e desenvolvimento do grupo. O projeto teve ainda apoio institucional e científico dos chefes do departamento, José Antônio Sanches e Pedro Sanches, cuja atuação tem contribuído para a consolidação da pesquisa em cirurgia plástica na Fameca.

De acordo com Wilson, a publicação integra uma estratégia mais ampla voltada para 2026, com foco em ciência de impacto internacional, cooperação latino-americana estruturada e formação de estudantes capacitados para atuar com rigor metodológico. A iniciativa sinaliza o objetivo de ampliar a inserção da Fameca no cenário científico de forma estratégica e consistente, conclui.