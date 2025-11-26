Prefeitura recebe mais cinco ambulâncias para reforçar frota

A Prefeitura de Catanduva acaba de receber cinco novas ambulâncias zero quilômetro equipadas com maca e itens básicos de suporte à vida. Os veículos, todos com ar-condicionado, já estão na sede da Secretaria Municipal de Saúde e aguardam emplacamento e contratação de seguro para iniciar a operação na rede pública.

Com essa entrega, já são 10 novos veículos para a saúde recebidos nas últimas semanas. Isso porque, há poucos dias, chegaram também cinco vans para transporte de pacientes e acompanhantes, que já estão em circulação atendendo a população.

Duas delas possuem capacidade para 7 ocupantes e espaço adicional para um cadeirante, garantindo acessibilidade, conforto e segurança — tanto no transporte dentro do município quanto em deslocamentos para outras cidades, quando há necessidade de procedimentos custeados pela Secretaria Municipal de Saúde. As outra três têm espaço para 15 ocupantes.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o volume de atendimentos é expressivo: são cerca de 15 mil transportes a cada mês. Considerando que Catanduva tem cerca de 120 mil habitantes, isso significa que, em apenas oito meses, a quantidade de pessoas transportadas equivale à população inteira da cidade.

Todos os veículos foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura de Catanduva, com investimento total de R$ 2.820.485 apenas nesta etapa de renovação da frota.

TEM MAIS

A administração municipal prevê a chegada de outros cinco veículos no início de 2026, também com recursos municipais: dois veículos para a Vigilância Sanitária e três para a EMCAA, sendo duas vans e uma caminhonete. Além disso, mais uma van com maca será adquirida com recursos federais, ampliando a estrutura da saúde e garantindo mais eficiência nos atendimentos.