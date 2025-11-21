Novembro Azul reforça cuidado com a saúde para além da próstata

​​A campanha Novembro Azul ​​volta os holofotes para a saúde de quem tem próstata, mas os números mostram que o desafio vai muito além de uma simples mobilização simbólica.​​ Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar cerca de 71 mil novos casos de câncer de próstata​ em 2025​, o que o coloca como o tipo mais frequente entre homens no país, excluindo os casos de pele não-melanoma. ​​​

Em paralelo, estimativas globais apontam que​,​ em 2022​,​ o Brasil registrou mais de cem mil novos casos da doença e aproximadamente 20 mil mortes. Apesar desses números, o engajamento masculino em exames preventivos e consultas regulares permanece baixo.

Especialistas defendem que esse cenário não se reduz ​apenas ​ao câncer de próstata: a campanha Novembro Azul se torna importante para ampliar o olhar para a saúde integral​​, incluindo saúde mental, obesidade, doenças cardiovasculares e disfunção sexual.

​​​Segundo Felippe Scorsioni, médico preventivo com atuação em ​​oncologia do Cejam – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”​,​ a prevenção ainda esbarra em barreiras culturais profundas. “Ainda ​​há uma cultura​​ ​​baseada no​​ medo e preconceito de qualquer procedimento em saúde​​, principalmente quando se fala neste assunto​​. No câncer de próstata, temos o toque retal como um tabu, quando na prática é um exame rápido, seguro e que pode salvar a vida.” Para ele, a desinformação, a baixa adesão ao cuidado preventivo e a falsa sensação de invulnerabilidade masculina contribuem para o quadro persistente.

​​A boa notícia é que, nos últimos anos, os métodos de rastreamento e tratamento evoluíram. Atualmente, um dos principais exames utilizados é o PSA, sigla para antígeno prostático específico, proteína produzida pela próstata que pode identificar inflamações, hiperplasia benigna ou câncer. ​​​

​​Scorsioni explica que a análise desse marcador ficou mais sofisticada: o PSA passou a ser interpretado considerando variáveis como PSA livre, velocidade e densidade. Ele também destaca que a ressonância multiparamétrica revolucionou a investigação e reduziu biópsias desnecessárias. ​​​

As biópsias guiadas por ultrassom tornaram o diagnóstico mais preciso, e cirurgias minimamente invasivas e radioterapia de última geração ampliaram as possibilidades terapêuticas. “Todos os exames disponíveis miram um diagnóstico precoce com maiores chances de cura”, afirma.

Para equilibrar prevenção e excesso de exames, o médico reforça que a decisão deve ser sempre individual. “Consideram-se aspectos como idade, histórico familiar, raça, comorbidades e expectativa de vida​​, s​​empre com foco inicialmente na prevenção ou diagnóstico precoce da doença.” Mesmo assim, ​muitas ​​pessoas ​só chegam ao consultório quando os sinais já são evidentes. Entre os que exigem atenção imediata, ele cita perda de peso sem explicação, dor óssea persistente, dificuldade para urinar, sangue na urina, dor abdominal intensa, febre recorrente, fadiga incapacitante e alterações súbitas na função sexual.

DOENÇAS SILENCIOSAS

​​A campanha vem também para reforçar a atenção para doenças silenciosas, porém muito comuns ​​na ​​​​​​ população. ​​Entre elas, a hipertensão descontrolada, diabetes, obesidade, disfunção erétil e dislipidemias aparecem com frequência no consultório, todas fortemente associadas a hábitos de vida inadequados. ​

A saúde mental completa esse cenário: quadros psicológicos e altos níveis de​​ tensão ​​ têm se tornado mais frequentes e impactam diretamente o organismo, afetando desde o sono e a imunidade até o coração, o intestino e a libido.

“Tem aumentado muito a presença de doenças psicológicas, assim como o estresse, com resultados no gatilho e descontrole de muitas doenças metabólicas, como sono, imunidade, intestino, coração e libido”, afirma.

Além dos homens cisgêneros, a campanha também inclui mulheres trans e pessoas não binárias com próstata, que podem igualmente desenvolver o câncer e enfrentam desafios específicos no acesso a cuidados de saúde adequados e livres de preconceito.

“Quando falamos de saúde, falamos de pessoas. Falar de quem tem próstata, independentemente da sua identidade de gênero, é falar de cuidado, de prevenção e de vida”, finaliza Scorsioni.