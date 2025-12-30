Médico orienta cuidados com a saúde e como evitar a ressaca

As festas de fim de ano são momentos de celebração, alegria e, muitas vezes, de exageros na comida e na bebida. O álcool pode ser um “companheiro” nessas ocasiões, mas também é o principal culpado pela tão temida ressaca do dia seguinte. Para quem vai festejar, o médico Dr. Sinval Malheiros diz que também é preciso manter cuidados básicos com a saúde.

“O consumo de álcool está associado a diversos problemas para a saúde. O chamado ‘beber pesado episódico’ é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o consumo de 60 gramas ou mais de álcool puro em uma única ocasião. Em termos práticos, isso corresponde aproximadamente a quatro ou mais doses para mulheres e a cinco ou mais doses para homens. Esse padrão de consumo está relacionado ao risco aumentado de envolvimento em acidentes e violências, apagões de memória, overdose e desenvolvimento de dependência”, alerta.

Dr. Sinval lembra que a ressaca é a combinação de sintomas físicos e mentais experimentados no dia seguinte a um episódio de consumo de álcool, levando ao surgimento de sintomas como dor de cabeça, sensibilidade ao som e à luz, enjoo, dores no corpo, boca seca e sede.

“Isso ocorre devido à desidratação que a bebida alcoólica causa no organismo, além da sobrecarga no fígado, órgão que tem a função de eliminar o álcool do sangue”, pontua.

Para reduzir os danos, se escolher beber, é indicado tomar alguns cuidados para ajudar o organismo a restabelecer o equilíbrio natural. Um deles é intercalar com água e beber devagar: o álcool é diurético, ou seja, aumenta a perda de líquidos pelo organismo, o que contribui para a desidratação (um dos principais fatores da ressaca). O recomendado é alternar o consumo de bebidas alcoólicas com água e também beber bastante água no dia seguinte.

Outras recomendações são intercalar bebidas alcoólicas com opções não alcoólicas, como águas aromatizadas ou mocktails (coquetéis sem álcool), nunca beber de estômago vazio, o que tende a intensificar os efeitos do álcool e causar mais ressaca no dia seguinte.

“Por isso, alimente-se bem antes e durante o consumo. Inclua refeições ricas em proteínas e gorduras saudáveis (como carnes magras, abacate ou nozes), pois ajudam a retardar a absorção do álcool. Evite alimentos muito gordurosos durante a festa, já que podem piorar os sintomas de mal-estar”, sugere o médico e vereador.

Uma dica extra está relacionada à vitamina B e antioxidantes. Isso porque o consumo de álcool pode esgotar as reservas desses nutrientes no organismo. Por isso, antes da festa, invista em alimentos ricos em vitamina B, como ovos, carnes magras e cereais integrais, e em antioxidantes, como frutas cítricas, frutos vermelhos e vegetais verdes-escuros.