Médico lança série para discutir sexualidade no envelhecimento

A sexualidade após os 60 anos ainda é cercada por silêncio, medo e desinformação. Para mudar esse cenário, o médico geriatra Eduardo Marques lançou a série digital “Sexualidade & Envelhecimento”, que aborda, de forma educativa, temas relacionados à vida afetiva e sexual de idosos. O tema também será abordado, aos domingos, em sequência de reportagens do jornal O Regional.

Na internet, a série é composta por vídeos curtos publicados diariamente nas redes sociais do médico e tem como objetivo ampliar o acesso à informação, orientar famílias, cuidadores e idosos e combater estigmas que ainda persistem em torno do tema.

“Falar de sexualidade no envelhecimento é falar de cuidado, vínculo e qualidade de vida. Quando esse assunto é ignorado, o que cresce não é apenas o silêncio, mas também o sofrimento, a culpa e o isolamento”, afirma Eduardo Marques no vídeo de abertura da série.

Com quase 20 anos de atuação na geriatria, o médico explica que o tema é recorrente na prática clínica. “Aqui no consultório, vejo frequentemente idosos com dúvidas, angústias ou dificuldades relacionadas à sexualidade, mas que nunca tiveram espaço para conversar sobre isso.”

Entre os assuntos abordados estão a sexualidade ativa na velhice, o aumento dos casos de infecções sexualmente transmissíveis e HIV em idosos, os impactos da viuvez na vida afetiva, a hipersexualidade associada a doenças neurológicas, a impotência sexual masculina, a menopausa, a falta de desejo, as transformações naturais do corpo com o envelhecimento e a influência dos medicamentos na vida sexual.

Segundo o geriatra, muitos desses temas são negligenciados por tabu ou desconhecimento. “Sexo não tem prazo de validade. O problema é que, por falta de informação, muitos idosos deixam de se cuidar, se proteger ou procurar ajuda. Informação evita julgamentos e atrasos no diagnóstico”, destaca.

Outro ponto de alerta trazido pela série é o crescimento das DSTs na terceira idade. “Viuvez, novos relacionamentos e a falsa ideia de que ‘isso não acontece na velhice’ fazem com que muitos idosos se exponham sem proteção. É um problema de saúde pública que precisa ser discutido”, reforça.

A proposta da série Sexualidade & Envelhecimento é abrir um diálogo responsável, baseado em evidências científicas e na escuta empática. “Sem tabu, sem julgamento e sem achismo. Informação com base e acolhimento fazem parte do cuidado integral”, resume o médico.