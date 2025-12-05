HUSD amplia segurança com nova tecnologia de esterilização

O Hospital Unimed São Domingos (HUSD) implantou recentemente o Sterrad, tecnologia avançada de esterilização utilizada pelos principais centros hospitalares do mundo. O sistema, baseado em peróxido de hidrogênio vaporizado e plasma, substitui métodos tradicionais de esterilização térmica, oferecendo maior segurança, rapidez e eficiência no processamento de materiais sensíveis ao calor.

Com isso, o hospital fortalece suas práticas de biossegurança e amplia a capacidade de atender procedimentos com equipamentos complexos, que exigem esterilização de alta precisão. O Sterrad reduz o tempo de processamento dos kits cirúrgicos, melhora o fluxo do centro cirúrgico e contribui diretamente para a segurança do paciente.

A aquisição faz parte de um conjunto de investimentos do hospital em modernização tecnológica e aprimoramento da infraestrutura assistencial. Para o diretor superintendente da Unimed Catanduva, Marco Peruchi, o equipamento reforça o compromisso da cooperativa com a excelência no HUSD.

“Seguimos investindo em tecnologias que elevam a qualidade do cuidado oferecido aos nossos pacientes. O Sterrad representa mais segurança, mais eficiência e um avanço importante na modernização do nosso hospital”, destaca.

Segundo a enfermeira e coordenadora da Central de Material e Esterilização, Tatiana Silveira Santana, o equipamento dará agilidade aos processos. "Traz ainda mais segurança ao processo de esterilização, o que é um ganho para nossa equipe e para a instituição."