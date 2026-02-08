Hospital em casa: por que o home care se tornou a escolha das famílias

Com o Brasil atingindo recorde de longevidade, a estrutura das casas está mudando. O que antes era exceção, hoje é realidade para milhares de famílias: a transformação de um quarto em uma unidade de cuidados semi-intensivos. Mais do que conveniência, o Home Care emergiu como a solução para garantir dignidade a idosos e pacientes acamados, unindo cuidado e afeto familiar.

Um dos principais argumentos para a transição do hospital para casa é a redução do risco de infecções multirresistentes. No ambiente doméstico, o controle é exclusivo da família e da equipe dedicada, o que proporciona recuperação mais estável para pacientes com imunidade fragilizada. Além disso, o avanço da tecnologia possibilita o suporte clínico, mesmo em casa.

“Estar inserido na rotina da casa, ouvir as vozes da família e manter a identidade preservada são fatores que, segundo especialistas, reduzem episódios de confusão mental em idosos. O paciente deixa de ser 'o leito 402' para ser o avô, o pai, o companheiro", destaca Ivana Prieto, sócia-proprietária da Home Care Renova Saúde Brasil, que atua em Catanduva e região.

Segundo ela, essa abordagem humanizada é o diferencial para a qualidade de vida nos chamados anos dourados – que se referem à vida após os 60 anos de idade. Já para as famílias, o Home Care otimiza recursos e evita o desgaste de deslocamentos ao hospital, ao mesmo tempo que garante atendimento especializado, cumprindo papéis que a família não consegue fazer sozinha.

