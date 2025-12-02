Hospitais da FPA fazem ações do Novembro Azul em busca de selo

Os hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA), mantidos pela Fundação Padre Albino, promoveram, nos dias 25 e 26 de novembro, atividades especiais em conscientização ao Novembro Azul. As ações integram o calendário de iniciativas voltadas à obtenção do Selo Brasil Saúde, reconhecimento concedido às instituições comprometidas com boas práticas, sustentabilidade e cuidado centrado na pessoa.

No HEC a ação “Azul no Ar: Conectando Sensações, Conscientizando Vidas”, organizada pelo Comitê Selo Brasil Saúde, envolveu pacientes internados, acompanhantes e a equipe multiprofissional em momento de conscientização e acolhimento.

A equipe de Psicologia conduziu abordagem educativa sobre o câncer de próstata, destacando a importância do diagnóstico precoce e do exame de toque. Pacientes participaram de dinâmica interativa com plaquinhas, identificando informações corretas e incorretas relacionadas à saúde do homem, o que gerou diálogo e esclarecimento de dúvidas.

Na sequência, o Serviço de Fisioterapia promoveu a atividade “Espelho Mágico”, estimulando alongamento, mobilidade e relaxamento. Toda a ação contou com a participação da Coordenação de Reabilitação e Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social e Nutrição.

A coordenadora de Fisioterapia, Flaviane Cristina Soares Afonso, destacou o impacto positivo da iniciativa: “A troca de experiências e informações fortalece vínculos e torna o ambiente hospitalar mais acolhedor e humano. Nosso objetivo é proporcionar atendimento que vá além do físico, oferecendo conforto emocional e apoio na prevenção de doenças.”

ESPAÇO SENSORIAL

No HPA a ação ocorreu na Enfermaria do 3º andar. A iniciativa reuniu equipes de Psicologia, Fisioterapia e Nutrição em atividade dinâmica e educativa sobre o câncer de próstata. Os pacientes partilharam sobre mitos e verdades envolvendo a doença, conduzida pela equipe multiprofissional.

Em seguida, a brincadeira de “batata quente” estimulou movimento, descontração e integração entre os participantes. Ao final, puderam saborear uma gelatina azul de tutti-frutti, fazendo referência à cor símbolo da campanha.

Para a nutricionista Fernanda Martignon, o momento foi essencial para estimular o autocuidado: “Buscamos oferecer informação de qualidade e ajudar a desconstruir tabus ainda presentes. A prevenção só é possível quando há acesso à informação e incentivo ao cuidado com a saúde.”