HCC participa de encontro do núcleo estadual sobre políticas oncológicas

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) participou do segundo encontro do Nifipo – Núcleo de Inteligência Filantrópica em Políticas Oncológicas, iniciativa lançada pela Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo) para fortalecer a articulação entre instituições filantrópicas e melhorar o acesso da população aos cuidados oncológicos.

Representantes das instituições participantes reuniram-se em encontro anual na terça-feira, 2 de dezembro, no Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo. O HCC foi representado pela médica oncologista Carine Mauro e pela nutricionista Bianca Stanquevis.

A reunião foi conduzida por Tiago Farina Matos, assessor da Fehosp e coordenador do Nifipo, ao lado da assistente técnica operacional do programa, Cássia Montouro, responsável pelo contato direto com os hospitais inscritos.

Durante o encontro, Matos destacou a relevância dos hospitais filantrópicos para o atendimento oncológico no Estado de São Paulo - responsáveis por mais de 70% das cirurgias, quase 80% das radioterapias e 70% das quimioterapias realizadas pelo SUS - e ressaltou que o Núcleo surge para construir inteligência coletiva no setor, fortalecendo a cooperação entre as instituições e ampliando sua participação na formulação de políticas públicas.

Segundo ele, o núcleo também atua para propor projetos anuais que melhorem a assistência aos pacientes, como o programa de Acesso Efetivo a Medicamentos Oncológicos, que busca garantir a entrega dos tratamentos já incorporados ao SUS.

“O Núcleo que formamos deve ser um guardião vigilante para que nenhuma política pública crie barreiras que negligenciem as necessidades dos pacientes oncológicos. O princípio fundamental é não deixar nenhum paciente para trás, buscando soluções sustentáveis que garantam o acesso ao tratamento necessário”, afirmou Tiago Matos.

Para o Hospital de Câncer de Catanduva, a participação no Nifipo representa a ampliação de vozes e a troca de experiências entre instituições que vivem desafios semelhantes.

Carine Mauro avaliou o encontro de forma positiva e ressaltou a importância do protagonismo coletivo. “É um privilégio para o HCC estar entre os hospitais integrantes do Núcleo. Foi uma oportunidade valiosa para compartilhar as ações que já desenvolvemos para melhorar o atendimento aos pacientes oncológicos e, ao mesmo tempo, unir forças com outras unidades na construção de políticas oncológicas mais eficazes. Estarmos no Nifipo significa ter voz e trabalhar para que nossos pacientes tenham cada vez mais acesso, qualidade e dignidade no tratamento.”