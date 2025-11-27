Saúde
Diretor Presidente da FPA é um dos 100 Mais Influentes da Saúde
Foto: Divulgação - Reginaldo Lopes é presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino
Reconhecimento destaca atuação de Reginaldo Lopes em avanços na gestão
Por Da Reportagem Local | 27 de novembro, 2025

 

O presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino (FPA), Reginaldo Lopes, foi eleito um dos 100 Mais Influentes da Saúde 2025, na categoria Qualidade e Segurança, uma das mais expressivas do prêmio. O reconhecimento destaca sua atuação na liderança de avanços na gestão, na segurança do paciente e na qualificação dos serviços de saúde oferecidos pela FPA.

A cerimônia de premiação será no dia 2 de dezembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Conhecido como “Oscar da Saúde”, o evento será em formato de auditório e reunirá os principais líderes, executivos e formadores de opinião do setor brasileiro de saúde em noite de celebração e reconhecimento.

Em sua 12ª edição, o Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde se consolidou como uma das homenagens mais respeitadas do ecossistema assistencial no país. Realizado pelo Grupo Mídia, por meio do Ecossistema Healthcare, o prêmio reconhece personalidades que constroem o presente e projetam o futuro da saúde, profissionais que inspiram com ética, visão estratégica e excelência na gestão, contribuindo para um sistema mais sustentável e centrado nas pessoas.

Os vencedores foram definidos por votação pública e pela análise criteriosa do Conselho Editorial do Grupo Mídia, reforçando a relevância nacional dos premiados. Entre os homenageados estão representantes de diversas frentes da assistência, reunindo nomes que se destacam pela contribuição efetiva ao desenvolvimento da saúde brasileira.

