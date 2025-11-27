Catanduva sedia Oficina Regional de Risco Sanitário nesta quinta

Catanduva será sede, nesta quinta-feira, 27, da 3ª Oficina Regional de Risco Sanitário, que terá como tema “A Vigilância Sanitária no Planejamento Municipal”. O encontro reunirá representantes de Catanduva e de 19 municípios da região, fortalecendo a integração entre equipes e ampliando a troca de experiências na área da vigilância sanitária.

Voltado a gestores municipais, coordenadores e equipes técnicas do setor, o evento tem como objetivo discutir desafios, aprimorar estratégias e fortalecer ações de Gerenciamento do Risco Sanitário, além de destacar a importância da vigilância dentro do Plano Municipal de Saúde.

Durante a programação, realizada no Campus São Francisco da Unifipa, a partir das 8h30, os participantes serão divididos em salas temáticas, onde acontecerão rodas de conversa conduzidas por profissionais especializados, favorecendo debates e construções coletivas.

A oficina terá a presença de representantes do Grupo de Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto (GVS), do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems), do Centro de Vigilância Sanitária de Votuporanga e da Divisão Regional de Saúde de São José do Rio Preto (DRS XV). A organização é do Consirc - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva.