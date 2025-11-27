‘Blitz da Saúde’ encerra ações do Novembro Azul na FPA

A Fundação Padre Albino realizou na manhã desta quarta-feira, 26, evento de encerramento das atividades do Novembro Azul promovidas pelo projeto Blitz da Saúde, iniciativa do GAT - Grupo de Apoio ao Trabalhador. A celebração ofereceu café da manhã aos colaboradores, marcando o fechamento do mês dedicado à prevenção e à conscientização sobre o câncer de próstata.

Com o tema “Novembro Azul: cuidar é prevenir”, a equipe da Blitz da Saúde desenvolveu, ao longo do mês, ações que incluíram dinâmicas de perguntas e respostas realizadas no AME Catanduva e nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, com o objetivo de alertar sobre os riscos da doença e reforçar a importância da realização do exame PSA como medida de prevenção.

Durante o encontro, os profissionais prestigiaram a apresentação musical do colaborador Raphael Apolaro, do setor de Manutenção do Hospital Padre Albino. “Sempre é bom receber essas orientações que a equipe passou. Às vezes, pelo tempo corrido e a falta de informação acabamos deixando esse exame de lado. Cantar para os colegas foi a forma de agradecer por este trabalho”, disse Rafael.

Organizada pela enfermeira Ketherine Zaniboni Felice, pelo educador físico Rodrigo Sebastião Matheus e pela assistente social Taiza Polimeno Turim, a Blitz da Saúde atua diretamente na promoção de ações voltadas ao bem-estar dos trabalhadores da instituição.

Segundo Rodrigo, o evento fecha o ciclo de atividades de 2025 do GAT. “Assim como no Outubro Rosa focamos no cuidado da mulher, este mês procuramos, com o Novembro Azul, enfatizar o hábito de cuidar da saúde do homem, alertando para os riscos e fatores causadores do câncer de próstata e orientando sobre a prevenção por meio do exame PSA”, afirmou.

A equipe reforça que o GAT já se prepara para as ações do próximo ano, dando continuidade ao compromisso de promover saúde, informação e qualidade de vida aos colaboradores por meio do projeto Blitz da Saúde.