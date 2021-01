Primeira Morte Pela Covid-19 é Confirmada no Quarto Mês do Ano

No mês de abril também foi confirmado o segundo caso de coronavírus, a UPA acaba criando uma parte reservada para atendimentos de casoscom suspeita de covid. Infelizmente o mês de abril se confirma primeira morte por covid em Catanduva. Tratava-se de uma idosa que estava internada no hospital Unimed São Domingos e havia testado positivo, a paciente na época tinha estado na capital paulista onde muitos outros familiares também tinham apresentado sintomas do vírus. E com isso Catanduva é decretado está estado de calamidade pública.

A prefeita Marta do Espírito Santo no cargo da Prefeitura de Catanduva, ela decreta o estado de calamidade devido a pandemia. Voluntários começam distribuir marmitas para caminhoneiros, pois na falta de restaurantes abertos, esta classe considerada dos serviços essenciais estava trabalhando, mas não tinha como se alimentar então muitos voluntários faziam marmitas para distribuir aos caminhoneiros.

O governo começa a preparar o novo auxílio para que pessoas prejudicadas pela pandemia pudessem assegurar pelo menos uma renda para sustentar, aqui em Catanduva mais de duas mil pessoas buscaram pelo auxílio emergencial no começo da pandemia.

Os primeiros pacientes com covid começam a receber alta nos hospitais de Catanduva, uma grande demanda de confecção de máscaras de tecidos começam a ser feitas principalmente como fonte de renda além disso começam a ter também higienizações principalmente no supermercados que na nessa época as pessoas estavam indo para comprar e até estocar com medo de falta e aumento de preços.

Já as aulas da rede municipal começaram a ser feitas online, moradores começam a usar máscaras no dia a dia sobre o decreto e também as lojas do comércio de Catanduva começam a fazer drive thru, para retomar as vendas nesse período. Começou acontecer muitas lives solidárias, pois os eventos foram cancelados e com isso muitas instituições não tinham como arrecadar e pagar suas contas então muitos artistas começaram a fazer lives online para arrecadar fundos. Tudo relacionado a online começava a ter uma grande repercussão com isso os usuários de apps bancários começaram a utilizar na quarentena aplicativos bancários. O gás natural veicular começou a ser vendido para motoristas de Catanduva.

Passa a ser obrigatório o uso de máscaras em qualquer lugar principalmente em ônibus táxis vans e mototaxistas, além disso, começam a serem fabricadas máscaras pela prefeitura para doação para famílias carentes.​

Ariane Pio

Da Reportagem Local