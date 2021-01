Plano de Enfrentamento a Covid-19 Foi Iniciado em Catanduva

No mês de março, já começa uma grande polêmica o Coronavirus, uma paciente de Catanduva teria sido atendida com a suspeita da doença.

Catanduva também foi apontada como uma cidade de idosos, que para cada 100 crianças existiam 115 idosos segundo Seade.

Então com o novo vírus, Covid-19 um plano de atendimento começou a ser lançado em Catanduva.

A dengue era bem preocupante e na época houve um arrastão contra a dengue em Catanduva realizada pela Emcaa.

O lixo ainda era bem preocupante e por isso houve um “ mutirão do bem” onde acolheram moradores de rua e retiraram mais de 1,6 mil quilos de lixo.

O mês de março foi marcado pelo Tribunal de Justiça onde derrubou a liminar e Macchione que era prefeito teve que deixar o cargo.

Aumento das investigações de suspeito de coronavirus em Catanduva. Começa a venda de ovos de páscoa nos mercados. E rumo incluir um plano de contorno ferroviário que iria ser feito em Catanduva.

Escolas estaduais em Catanduva tiveram suas aulas suspensas devido ao coronavírus e as municipais paralisaram bem depois.

Por determinação do governador João Dória ministério da Saúde ficou definido que haveria uma interrupção gradual das aulas.

Por conta disso, Catanduva começa a expandir o número de leitos para pacientes com covid 19.

Na matéria de março a fundação Padre Albino investiu 1,8 milhão na compra de novos equipamentos.

E mais de um milhão foi enviado para Catanduva para ter um hospital de campanha com isso também a Prefeitura de Catanduva começou a pedir doações para o enfrentamento ao coronavirus.

A prefeita de Pindorama testa positivo para o novo coronavirus e vira destaque do Jornal O Regional do mês de março. Os professores começam a apostar em criatividade para começar ensinar os alunos durante a quarentena.

Com a pandemia muitas vendas já estavam caindo tanto no comércio quanto nas vendas de chocolate nos mercados, pois a procura nos mercados eram para os alimentos básicos como arroz, feijão, óleo, etc.

Ariane Pio

Da Reportagem Local