Oficinas Culturais Abriram Inscrições no Início do Mês

O mês de fevereiro inicia-se com as inscrições das oficinas culturais de Catanduva a guarda civil municipal também começava a fiscalização no combate à dengue.

A preocupação também era com uma doação de sangue que na época estava bem abaixo no hemonúcleo de Catanduva.

Uma audiência pública foi realizada falando sobre a dengue e 90 pessoas participaram dessa reunião.

No mês de fevereiro confirmam se três mortes por dengue

Ainda o mês foi marcado por estragos e alagamentos devido à chuva forte e também começa a justiça eleitoral iniciar ciclos de testes nas urnas eletrônicas

Projeto ‘cidade limpa’ começa a percorrer os bairros e a prefeitura divulgava que não iria realizar o carnaval de rua.

Começa a campanha de vacinação contra o sarampo e o SENAI de Catanduva começava aos inícios das aulas.

E na época o prefeito Macchione começa a falar que a saúde já estava preparada para ter um hospital especializado na dengue.

Aprovados na seleção para agente de endemias começavam a ser divulgados.

E assim o prefeito decreta estado epidêmico e abre o hospital da dengue em Catanduva.

Como a epidemia estava muito grande e Catanduva as cidades vizinhas começam a fazer um reforço no combate à dengue.

Na época 75 moradores já tinham tido dengue desde o começo de 2020.

Saindo um pouco de assunto dengue o prefeito na época Macchione tentava parcelar os 14 milhões de dívidas com IPMC. Semana do carnaval tem registros de aumento de casos de por dengue.

Ariane Pio

Da Reportagem Local