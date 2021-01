Falta de Medicamentos Para Internação dos Pacientes Foi Destaque em Junho

Em Junho as atividades presenciais começaram a ser liberadas. Após reinvindicação dos líderes religiosos, a então Prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, permitiu o retorno de cultos e missas presenciais. O comércio catanduvense também foi liberado para receber os clientes em seus estabelecimentos, porém com horário reduzido e com medidas sanitárias rigorosas. No mesmo período foi divulgado dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) informando que Catanduva fechou 178 vagas de emprego em um mês. Enquanto a cidade admitiu 741 novos funcionários, demitiu outros 919. O reflexo do aumento no número de desemprego em Catanduva foi visto na quantidade expressiva de pessoas interessadas em participar do processo seletivo para trabalhar na segunda unidade do Grupo Muffato, foram 3 mil senhas distribuídas para preencher 300 vagas diretas e indiretas. Outro tema que marcou o mês de Junho, foi o anúncio realizado pela Fundação Padre Albino e o Hospital São Domingos sobre o desabastecimento de anestésicos e sedativos utilizados para ventilação mecânica. A falta de medicamentos foi vivenciada em todo o país. De acordo com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) mais da metade das secretarias de saúde do Brasil relataram a falta de pelo menos 11 medicamentos dos 13 com desabastecimento relatado. Devido a escassez dos medicamentos as cirurgias eletivas foram suspensas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local