Crise Provocada Pelo Coronavírus Derrubou Vendas Para o Dia das Mães

No mês de Maio o uso de máscara de proteção tornou-se obrigatório ao sair às ruas. O descumprimento da determinação poderia resultar em detenção e multa. Ações foram intensificadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) em diversos pontos da cidade. Os agentes abordaram motoristas reforçando a importância do isolamento social, higiene e o uso de máscara. A Secretaria de Saúde realizou a testagem em massa dos que atendem critérios considerados de risco, como idosos, pessoas com doenças crônicas, gestantes de alto risco, profissionais da saúde e segurança pública. Outro destaque foi o cenário desfavorável para o comércio catanduvense no Dia das Mães. Em uma enquete publicada nas redes sociais do Jornal O Regional, 60% dos leitores afirmaram que não compraram presentes para as mães, o motivo foi a crise financeira provocada pela pandemia. A pesquisa mostrou ainda que as decisões e condições para presentear as mães sofreram um impacto negativo com o novo vírus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local