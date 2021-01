Correio Faz Greve, Umidade do Ar Chegava a Nível Crítico

Em Agosto o destaque foi a greve dos Correios, 30% dos funcionários cruzaram os braços. O protesto teve como tema a possível retirada de direitos como adicional de risco, vale-alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio-creche, indenização por morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, corte de pagamentos como adicional noturno e horas extras. Outro motivo da greve foi a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus. A baixa umidade do ar, atrelada a fumaça e fuligem também foram destaques de Agosto. De acordo com a Defesa Civil, Catanduva chegou a ficar abaixo do 30%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), níveis entre 50% e 70% são considerados ideais. Mesmo com o índice de umidade do ar abaixo do recomendado, um incêndio equivalente a 238 campos de futebol foi registrado na estrada vicinal José Fernandes, que liga Catanduva a Catiguá. Os proprietários das áreas danificadas foram autuados. De acordo com a Polícia Militar Ambiental foram 49 hectares de cana-de-açúcar, num total de R$249 mil em multa. Seis hectares de vegetação inicial fora de área de preservação permanente, num total de R$49, 5 mil em multa e 2,77 hectare de vegetação em área de vegetação permanente, no total de R$62, 3 mil. Somadas foram R$360, 8 mil em autuações administrativas aplicadas. Ainda em Agosto, a Prefeitura de Catanduva divulgou o investimento de dez leitos de UTI na Santa Casa de Novo Horizonte para atendimento a pacientes com Covid-19. Segundo o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (Consirc), o investimento para custeio dos leitos por 60 dias foi de R$960 mil. O mês foi finalizado com a inauguração da segunda unidade do Grupo Muffato em Catanduva. A primeira unidade da bandeira Super Muffato está localizada na Rua Maranhão, ponto tradicional e de referência da população. O valor do investimento foi de R$25 milhões e gerou 300 vagas de emprego.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local