2020 Começou com Saldão de Lojas e Número Crescente de Novas Empresas

A manchete do jornal do primeiro dia que começava 2020 era sobre o terminal que iria começar a ter uma novidade, o cartão integração que possibilitava que o usuário pudesse pegar mudar de linha sem pagar nada, durante um prazo de uma hora.

O mês também teve a divulgação de um número bem crescente de empresas abertas na cidade. O cartão integração ficou confuso para os usuários e por isso a prefeitura ampliou os horários de gratuidade para que a população pudesse ainda usufruir do serviço até a socialização da população nesse tipo de serviço. No mesmo Imes Catanduva recebe uma iluminação pública e ainda os estudantes do “corujas do bem” são classificados no festival internacional.

Houve a liquidação de até 70% de descontos nas lojas em Catanduva, aquele famoso saldão do começo do ano além disso, pessoal já os pais de alunos já estavam desembolsando dinheiro na compra de material escolar.

Motoristas de Catanduva estavam usando aplicativo da área azul no total no começo do ano de 2020 já era 5,8 mil motoristas além disso, a Saec abria uma licitação para confecção de entrega de carnes do lixo.

Programação do “cultura no bosque” levava muitas crianças e famílias assistir o evento cultural que a prefeitura apresentava na época.

Os carnês do IPTU já começavam a ser entregues em janeiro e como sempre o hemonúcleo buscava um aumento de número de doadores. A dengue começou a ser motivo de preocupação com UPA lotada.

O ministério público pediu uma investigação por omissão e, além disso, o conselho de saúde da cidade relatou falta de estrutura para atender pacientes com dengue.

A preocupação ainda com a dengue era grande e o índice larvário era sete vezes maior do que o aceitável pela organização Mundial de Saúde. Dengue aumentou cada vez mais e os números saltaram para 127%.

A prefeitura então começou a realizar uma força-tarefa para fazer a limpeza em escolas e áreas públicas retirando todo mato é limpando tudo principalmente lugares onde poderiam dar o criador de dengue

Ainda ouvi 20 vagas abertas para agentes de combate à dengue.

O IPVA já estava sendo pago pelo catanduvense que pagaram em parcela única mais de 15 milhões em IPVA.

O assunto dengue continuava muito em alta e por isso os postinhos de saúde da cidade começaram a ficar abertos nos finais de semana para poder atender a grande demanda.

O mês termina com Catanduva recebendo o inseticida e começa a nebulização contra dengue ainda catando estava investigando muitas mortes de suspeita de dengue e o conselho de saúde rejeitou na época abertura imediata do hospital de dengue

Ariane Pio

Da Reportagem Local