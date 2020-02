Wilson Paraná Denuncia Fila Para Central de Atendimento da Prefeitura

O vereador Wilson Aparecido Anastácio denunciou o tempo de espera e a fila para a Central de Atendimento da Prefeitura. O parlamentar pede mais atendentes e guichês preferenciais para idosos, gestantes e deficientes. “Eu recebi neste dia, reclamações da população que tem procurado o atendimento e tem encontrado uma enorme dificuldade, com grandes filas, para fazer seus deveres, pedido de revisão de IPTU, foram muitos imóveis que cobraram errado o padrão construtivo, ou seja, cobrança que não existe. No entanto, setor de cadastro e protocolo é na central de atendimento, tudo é muito demorado e tem poucos guichês. As pessoas vão a lotérica, chegam lá, o código de barras não esta cadastrado, tem de voltar na prefeitura e tem caso de ate 3 horas de atendimento. Fiz a sugestão para Daniela Arieta para que mudasse essa situação, principalmente no horário do almoço, que fica só dois ou três atendendo. Fiz uma sugestão de guichê preferencial”, disse o vereador. E criticou: “Tenho notado que a prefeitura tem feito descaso no atendimento geral, ali é a porta de entrada, onde recebe os impostos, a população tenta regularizar e passa por várias horas para conseguir. Que ele (prefeito) possa de uma forma respeitosa com a população fazer o atendimento devido e prioritário.

A reportagem de O Regional questionou a prefeitura a respeito das filas e possível demora no atendimento. Em resposta encaminhou nota: “A Prefeitura de Catanduva informa que esse período do ano é o mais movimentado na Central de Atendimento devido à retirada de carnês e pedidos de isenção e revisão do IPTU. Nesse cenário, as filas são inevitáveis. Por isso, a Prefeitura orienta os munícipes a utilizarem os recursos disponíveis no site www.catanduva.sp.gov.br antes de optarem pelo atendimento presencial. Emissão de segunda guia do IPTU e mesmo os pedidos de revisão do imposto, por exemplo, podem ser feitos pela internet”.

Karla Konda

Editora Chefe