Wilson Paraná Compara Obra Da Canalização Do Rio São Domingos À Obra Faraônica

E o assunto da canalização do Rio São Domingos volta a tribuna com o vereador Wilson Paraná, na sessão de ontem (03).

O vereador, falou da CEI da canalização, a qual é presidente sobre os custos da obra, que por seus levantamentos não poderia passar de R$ 5 milhões e que a administração deveria ter usado o recurso para pagar funcionários públicos, no caso do dissidio.

Wilson Paraná contou que até agora foram pagos quase R$ 8 milhões, mas R$ 9 milhões estão empeados e serão pagos este ano.

Paraná disse que a obra, por lei pode ser aditada em até 25% e que isso poderá levar o valor da obra a mais de R$13 milhões. “A prefeitura já pagou praticamente toda a obra, que esta cheia de problemas e defeitos bem visíveis” ressaltou o vereador.

Paraná compara uma obra semelhante feita em São José do Rio Preto e chegou a apresentar os seguintes números, em Rio Preto existe uma obra semelhante na Avenida Philadelpho Golvea Neto com 2.500 m de construção R$ 29.000.000,00 com 120.000 m 2 de construção, o que dá um custo de R$ 239,16 o m2.

Já a obra de canalização de Catanduva tem os seguintes valores: 750 m de construção, R$ 11.000.000,00 de custo, com 17.400 m2 construídos o que dá um custo de R$ 615,93 o m2. Em outras palavras o vereador disse que a obra de Catanduva é faraônica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local