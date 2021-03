Vítima da Covid-19, Senador Major Olímpio Tem Morte Cerebral

OVítima da Covid-19, o senador Major Olimpio, 58 anos, teve morte cerebral constatada na tarde de ontem. Ele estava internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, desde o último dia 02. O anúncio foi feito pela sua equipe de trabalho nas redes sociais do senador. “Com muita tristeza e dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil.”, consta na nota divulgada.

O senador esteve em Catanduva pelo menos quatro vezes nos últimos anos. Em 2018, veio a Catanduva durante a campanha ao senado e em apoio ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro.

Em fevereiro de 2020 também esteve em Catanduva. No dia 14 de outubro do ano passado, retornou a cidade para declarar seu apoio a então candidatura do empresário Ricardo Rebelato. Na ocasião ele também assinou requerimento com pedido de destinação de recursos para a Casa da Criança e do Adolescente.

Major Olimpio foi o senador mais votado com 9 milhões de votos na eleição de 2018. Era seu primeiro mandato no Senado. Os suplentes dele são o empresário Alexandre Luiz Giordano e o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.

Nascido em Presidente Venceslau (SP), Sérgio Olimpio Gomes foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na carreira militar incorporou seu nome eleitoral (major) e conquistou a base que o elegeu a uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), em 2006, com cerca de 52 mil votos. Ele foi reeleito em 2010 para o Legislativo paulista e se lançou ao cargo de deputado federal, em 2014, quando foi eleito com 179 mil votos, o 14º mais votado no estado.

Durante o mandato na Câmara, manteve as bandeiras pelos policiais militares e a fala contra o PSDB.

Quando esteve pela última vez em Catanduva criticou ferrenhamente a decisão do seu partido, o PSL, de apoiar o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, do PSDB. “O PSL até o último momento estava dentro da aliança com Rebelato, ai, pelas forças ocultas, do PSDB, houve um infeliz acordo do PSL para que aqui em Catanduva apoiasse o candidato do PSDB. E eu disse nesse momento, como já disse para o presidente do PSL nacional. Eu faço tudo pelo meu partido nas eleições, vou pedir votos para vereadores. Agora não tem força política no mundo que me coloque no palanque do PSDB”, disse ele em entrevista.

Pelas redes sociais, a ex-deputada Beth Sahão lamentou a morte do Major Olimpio. “Acabo de receber a notícia do falecimento do senador Major Olímpio Gomes, que estava internado na UTI, em decorrência de complicações da Covid-19. Esta notícia me causou enorme tristeza e perplexidade. Por muitos anos, fui colega de parlamento de Major Olímpio na Assembleia Legislativa de São Paulo. Naqueles tempos, apesar das divergências pontuais, costumávamos firmar parcerias importantes na defesa dos servidores públicos e na oposição aos governos tucanos. Ele era uma voz firme na denúncia dos desmandos do PSDB. Era um dos únicos, fora da esquerda, com coragem de peitar o governo. Que Deus acolha sua alma e conceda seu poderoso amparo a todos aqueles que hoje choram pelos que se foram. Descanse em paz!”, disse Beth.

Major Olimpio completaria 59 anos neste sábado.

Karla Konda

Editora Chefe