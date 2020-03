Vice-Prefeito de Pindorama Pede Confiança e Cumprimento de Orientações

O vice-prefeito de Pindorama, Zé Mário Salvador, utilizou as redes sociais para deixar um recado aos moradores do município vizinho a Catanduva. O teste positivo para coronavírus em Maria Inês Bertino Miyada, prefeita, gerou pânico nos moradores.

“É com imensa preocupação que venho a vocês, pois é um momento muito difícil para nossa cidade, pois, infelizmente, a nossa prefeita está adoecida e incapaz de tomar qualquer medida que se faça urgente e necessária. Já entrei em contato com o Jorginho, presidente da Câmara, e com outros vereadores, e me coloquei à disposição para tomar as medidas necessárias, a Câmara me informou que estava em consulta com seu departamento jurídico para avaliar quais as medidas cabíveis, tendo em vista que nos encontramos em um quadro de calamidade pública”, disse o vice.

Salvador ainda complementou: “Mesmo como vice-prefeito não posso responder pela prefeitura, só o prefeito pode assinar e se responsabilizar pelo executivo. Estou no aguardo de um posicionamento oficial da Câmara, para que a nossa Pindorama não pare”.

“Gostaria de pedir a todos os cidadãos que redobrem seus cuidados e confiem na administração, porque o que for necessário, para segurança de todos, será feito.

Por ora vamos continuar seguindo as orientações da OMS e as diretrizes já estabelecidas pelo Decreto. Oremos por nossa prefeita, para que melhore o mais rapidamente possível e possa retomar as suas atividades. Conto com o apoio de todos”, finaliza o comunicado.

