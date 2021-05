Vice-Prefeito Cláudio Romagnolli dá Boas Vindas Para Alunos do Curso de Pedreiro

O vice-prefeito Cláudio Romagnolli deu boas-vindas aos alunos do curso de pedreiro, que teve início na segunda-feira, dia 3, na sede do Fundo Social. O ato foi acompanhado da presidente do Fundo Social, Vera Pinfildi, que recebeu os participantes para o novo ciclo de aprendizagem. O curso faz parte da grade da Escola da Construção Civil, do Fundo Social de Catanduva.

Na ocasião, o vice-prefeito Cláudio parabenizou o grupo pela força de vontade em iniciar o período de qualificação de mão de obra. “Desejamos que seja um período promissor e o conteúdo apresentado reflita em oportunidades”, diz Romagnolli. O curso de pedreiro é gratuito e tem duração de dois meses. O Fundo Social prevê ofertar novos cursos durante esse ano. O objetivo é oferecer mão de obra qualificada e colaborar com a inserção de novos profissionais no mercado de trabalho. Importante destacar que todo o protocolo do Plano São Paulo será seguido nas atividades presenciais como o uso de máscara, distanciamento entre os alunos e uso de álcool em gel. Outras informações pelo telefone (17) 3523-3317.

Ariane Pio

Da Reportagem Local