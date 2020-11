Vereadores Voltam Analisar Projeto que Estima Receita e Fixa Despesa do Município

Vereadores de Catanduva voltam a analisar projeto de lei que Estima a receita e fixa a despesa para o município em 2021. A proposta recebeu pedido de vistas por dez dias e na semana passada houve audiência publica para explicar a distribuição dos recursos.

Por se tratar da peça orçamentária, o expediente do Legislativo é menor e possui apenas essa propositura na pauta.

O projeto que estima a receita e fixa as despesas para as administrações direta e indireta no Exercício de 2021 será R$ 8,3 milhões menor do que o apresentado para 2020.

A comparação é feita entre a estimativa do projeto elaborado pelo Executivo em 2019 (Válido para o ano seguinte) na qual apresentava a hipótese de arrecadação de R$ 559,8 milhões.

Para 2021, o valor indicado é de R$ 551,5 milhões, como divulgado na edição de ontem de O Regional.

Em pesquisa realizada por O Regional, as justificativas dos projetos dos dois anos são iguais, mesmo texto. “o Projeto de Lei encaminhado foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas da Secretaria da Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Esta proposta orçamentária tem como política econômica-financeira a melhora do infraestrutura básica do Município, viabilizando melhor atendimento as necessidades dos munícipes. Esta infraestrutura, implica em investimentos e elevados custos de manutenção que por sua vez, ficam condicionadas à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação, Saúde, Saneamento, Urbanismo, Previdência e Assistência”.

Não consta no projeto os motivos para a redução da estimativa da receita para 2021.

Apesar da redução no valor total, alguns setores tiveram ampliação no valor esperado. A Saúde e educação, por exemplo.

A Saec teve redução de R$ 5 milhões em sua estimativa e é a maior fatia de diminuição de receita, de acordo com o projeto.

Enquanto em 2020 esperava-se um orçamento total de R$ 65 milhões em 2020, para o ano que vem a análise calcula um recebimento de R$ 60 milhões.

Extra

A Câmara realiza também uma sessão extraordinária para a votação de projeto de lei que abre credito adicional no orçamento. O projeto é referente a área da assistência social e de distribuição de recursos para CMDCA.

Karla Konda

Editora Chefe