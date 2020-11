Vereadores Reeleitos Comentam Sobre Votação e Próximo Mandato

Em clima de despedida da maioria de vereadores, a Câmara de Catanduva realizou sessão ordinária ontem. Os três vereadores eleitos comentaram para a reportagem de O Regional sobre a votação e o próximo mandato.

Uma alegria retornar. Se o povo permitiu que retornássemos é sinal que alguns feitos ficaram marcados. Fico feliz da reeleição, uma eleição atípica. Prestando esse serviço para população, com vários mandatos e servirá de experiência para orientar os novos uma vez que vamos ter aqui 10 novos vereadores. Quero me colocar à disposição. Renovar é bom, mas as pessoas que passaram por aqui e deixaram seus feitos, acho que elas tem de ser lembradas e eu fui. Fizemos aqui uma coisa inédita foram as devoluções históricas e inéditas. Nunca ninguém devolvemos no ano passado e vamos devolver nesse ano mais de R$ 5 milhões. Ficamos orgulhosos de sermos o percursor de toda essa devolução”, afirmou.

“Me coloco a disposição, mas não quero forçar nada. Eu quero dizer que seria interessante tanto para a cidade como para Câmara, em função de tudo que está acontecendo, como o pós pandemia que vamos vivenciar. Me coloco a disposição, mas não vou forçar a barra, porque eu acho que sou interessante para Casa, para população, em função do acumulo de experiência ao longo dos anos”, disse Pereira.

“Eu acredito que em função da eleição de Padre Osvaldo, não teremos brigas políticas. É hora de Catanduva caminhar para realmente querer o bem de Catanduva”, complementou.

“Agradecer a Deus, a minha família, aos amigos, as pessoas e a população que acompanharam desde o dia primeiro de janeiro de 2017 nosso trabalho, um trabalho, onde vim para esta Casa do Povo, me joguei no meu mandato, tentei ser a voz do povo, das pessoas que mais necessitam. Com cada um aqui estou levando um aprendizado. Uma eleição onde a população se revoltou e a abstenção foi muito grande”, afirmou Mauricio Gouvea.

“Eu acho que vamos viver um momento mais tranquilo. Essa Legislatura foi muito tensa. Se tivesse conseguido mais diálogo com o Executivo, mas não tivemos. Esperamos que no mandato que vem seja diferente”, disse Ivan Bernardi.

Karla Konda

Editora Chefe