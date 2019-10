Vereadores Recebem Coordenador De Área Da Agência IBGE – Catanduva

No inicio do mês (01), durante a 111ª Sessão Ordinária, a Câmara Municipal de Catanduva recebeu na tribuna Carlos Machado, a convite do Presidente Dr. Luis Pereira, o Coordenador de Área da Agência IBGE – Catanduva, o Sr. Edson da Silva, para explanar sobre a 1ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do CENSO 2020.

De acordo com Edson da Silva, o Censo Demográfico é feito a cada 10 anos e ajuda a conhecer a realidade do povo brasileiro. O coordenador de Área da Agência IBGE – Catanduva salientou que o município de Catanduva, conta com 121.862 habitantes, só que somente em 2020, durante a realização do censo, será possível saber se realmente existe essa população ou mais em Catanduva. Edson abordou ainda, sobre a contratação de pessoas para trabalhar no censo 2020, quais os critérios de seleção e a quantidade de pessoas que serão engajadas no projeto.

Segundo o coordenador o processo seletivo aberto se iniciou no dia 25 de setembro e vai até o dia 15 de outubro. Neste processo seletivo, as vagas são para Coordenador Operacional e Coordenador Censitário. Edson explicou que haverá três pontos de coleta, sendo dois postos em Catanduva e um em Pindorama. Em fevereiro de 2020 abrirá outro processo seletivo, sendo para agente de coleta, supervisores e chefes de posto de coleta. Em março abrirá para recenseadores. No total haverá mais de 128 a 130 vagas, sendo em média de 110 a 114 vagas para recenseadores; 12 supervisores; 2 coordenadores de área e 2 chefes de posto de coleta. E na região de Catanduva em torno de 250 colaboradores.

“O Censo Demográfico, constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente, na data de referência, em domicílio do Território Nacional. O Questionário Básico da pesquisa investiga informações sobre as características do domicílio e dos moradores. A periodicidade da pesquisa é decenal, ou seja, que ocorre a cada 10 anos, e sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões, Regiões Metropolitanas, Municípios, Distritos, Subdistritos e Setores Censitários. A coleta do próximo Censo Demográfico será realizada entre os meses de agosto a outubro de 2020”.

Vale ressaltar, para aqueles que quiserem se inscrever no processo seletivo, basta acessar o site www.ibge.gov.br. As inscrições vão até 15 de outubro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local