Vereadores Migram de Partidos e Definem Novas Siglas no ‘Apagar das Luzes’

Aproveitando o período disponibilizado de janela partidária, tempo em que vereadores podem mudar de partido sem comprometer o mandato, parlamentares de Catanduva fizeram uma troca de siglas e decidiram suas filiações praticamente no “apagar das luzes”.

Dentre as mudanças por O Regional confirmadas, Amarildo Davoli, Nilton Lourenço Cândido e Cidimar Porto.

Mudanças também teriam ocorrido entre os vereadores Aristides Jacinto Bruschi, André Beck, Benedito Alexandre Pereira, Onofre Baraldi, Mauricio Gouvea.

Antonio Altamir Ferreira, o Gaucho, Wilson Aparecido Anastácio e Luis Carlos Pereira da Conceição permanecem nas siglas em que estavam, PT e PSDB, respectivamente.

A reportagem de O Regional conseguiu a confirmação de pelo menos três deles. Amarildo Davoli deixou o PSB – de Márcio França e passa a integrar a lista de filiados ao Partido Verde (PV).

Em entrevista para O Regional, Davoli afirmou que apesar de mudar de partido, não tem o interesse de concorrer à reeleição como vereador. “Quero deixar bem claro, que eu Amarildo Davoli não serei candidato. Hoje estou filiado no PV. Há três meses tentei formar uma Executiva do PSB em Catanduva e não consegui. Fui procurado por outro deputado na época, e naquela época, assinei a ficha, apresentada ontem. Volto a afirmar, não sou candidato à reeleição, muito menos para vice e nem para prefeito. Vou continuar fazendo a minha política, de uma forma ou outra, não como vereador”.

Nilton Lourenço Cândido que também era do PSB, deixa a sigla e passa a integrar o PSDB. O vereador afirmou para O Regional que também não tem interesse em buscar a reeleição como parlamentar, mas que deve ajudar o partido para eleger possível candidato à prefeito.

Cidimar Porto deixou o MDB para integrar o PR. “Oficializei minha mudança para o Partido Republicano. Um dos motivos é o próprio alinhamento deste partido com o governo federal, que está buscando a mudança que nós tanto queremos. É a nova política, ficou evidente isso na ultima eleição e os eleitores estão fazendo uma leitura diferente e eles levam em conta a questão dos partidos também, partidos focados para os problemas do nosso país”, disse Porto.

Cidimar Porto deve colocar seu nome à disposição para compor a chapa da eleição proporcional do PR.

Dentre os partidos que mais recebem parlamentares – se confirmada a lista – está o PSDB. Informações extraoficiais dão conta que integram o time tucano – André Beck, Ditinho Muleta, Mauricio Gouveia e Nilton Cândido. Informações indicam ainda mudança de Enfermeiro Ari, mas até o final da edição não conseguimos o contato com o vereador. O mesmo ocorreu também com Ivan Bernardi e Daniel Palmeira.

Beck e Ditinho aguardam o prazo final de filiações que é hoje. Onofre Baraldi confirmou mudança, mas não informou para qual partido.

