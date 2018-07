Vereadores da CCJC Pedem Rejeição de Projetos de Parcelamento de Dívidas

Dois dos vereadores da Comissão de Consti­tui­­ção Justiça e Cida­da­nia (CCJC) defendem a re­jei­ção a três projetos de lei do Go­verno que pretendem autoriza­ção para parcelamento de dívi­das de mais de R$ 921 mil com três credores da Prefeitura. A­pe­­sar da manifestação da mai­­­­oria dos membros da comis­são, o texto acabou tendo vota­ção adiada por pedido de vistas.

As manifestações contrárias ao texto vieram dos vereadores Luís Carlos Pereira da Concei­ção (PSDB) e Amarildo Davoli (PSB). Os parlamentares reco­nhe­­ceram no parecer que o par­celamento seja uma boa alter­nativa para a Prefeitura, mas jus­tificaram que “estará de for­ma indireta prejudicando credo­res que estão na fila de ordem cronológica de pagamentos”.

O terceiro membro da co­mis­são, entretanto, o vereador André Beck (PSB) acabou pe­din­­do vistas por dez dias, pare­cer que se sobressai sobre o pe­dido de rejeição. Dessa forma os três projetos tiveram sua vo­ta­ção adiada na sessão extraor­dinária realizada na noite de ter­ça-feira, dia 3, e devem re­tor­nar à pauta somente na volta do recesso, em agosto.

De acordo com o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB), as três dívidas seriam decor­rentes da gestão do ex-prefeito Geraldo Antônio Vinholi (PSDB).

O primeiro débito é de R$ 381.484,75 com distribuidora de livros contratada em 2015 que o Governo pretende pagar em 24 parcelas. Para uma em­pre­sa de publicidade contratada por concorrência pública em 2013 a Prefeitura deve R$ 154 mil que também pede autori­zação para pagar em 24 par­celas. A terceira dívida é com um construtora que teria notas fiscais emitidas em 2016 para receber que somam R$ 385.584,13.

A intenção do Governo é es­ticar os pagamentos até o último ano de governo do pre­feito, em 2020.

Nathalia Silva

Da Reportagem Local