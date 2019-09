Vereadores Aprovam Projeto que Amplia Vagas de Estágio na Saec

Os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que amplia vagas de estágios na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, elaborado pelo Executivo.

A proposta cria duas vagas para estagiários na área de gestão empresarial e três vagas na área de gestão de tecnologia de informação. Uma emenda foi apresentada na proposta.

Na exposição de motivos do projeto, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes afirma que a abertura de vagas é necessária para dar os alunos oportunidade de cumprem a grade curricular dos cursos e aperfeiçoar a prestação de serviços junto aos contribuintes. “Haja vista, serem áreas de suma importância para a execução das atividades rotineiras da autarquia”.

Essa foi a única propositura votada pelos vereadores durantes sessão ordinária. Antes disso, houve a participação do secretario de Desenvolvimento e Relação do trabalho (Semdert), Fabio Rinaldi Manzano, que esclareceu detalhes de um outro projeto. Uma proposta que visa quitar débito da prefeitura por meio de doação de terreno a um catanduvense.

O tema foi discutido por mais de duas horas.

Karla Konda

Editora Chefe