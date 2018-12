Vereadores Aprovam, em Sessão Extra, Crédito Suplementar Para Pagamento do Dissídio

Vereadores aprovaram em sessão extraordinária realizada na tarde de ontem, o projeto de lei que tratava sobre abrir crédito suplementar para o pagamento do dissídio dos servidores da autarquia e também quitar débito com a empresa responsável pela coleta de lixo.

O projeto já tinha sido analisado na semana passada e recebeu o pedido de vistas justamente por entrar o lixo junto a estimativa de pagamento dos funcionários.

Os vereadores queriam que a proposta fosse desmembrada, o que não ocorreu.

Gaúcho falou sobre o projeto. “Eu acredito que o intuito principal é o pagamento do funcionalismo público. Gostaria que o prefeito que ainda tem dois anos de mandato, que agora a partir de janeiro, achasse uma proposta de acordo para pagar o restante do funcionalismo. O único meio é o acordo, no meu modo de ver. Não tem como continuar nessa situação. O funcionalismo está sofrendo, a crise está geral e esses funcionários prestam serviço e já tem essa dívida para receber há bastante tempo”, disse.

O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, falou sobre o projeto e mencionou como “moeda de troca” o pagamento do dissídio estar inserido com o pagamento da empresa de lixo. “Assim como nós lá atrás, agora nada mais justo que a autarquia pagar vocês (funcionários). Sou favorável. Se viesse o projeto só para pagar a empresa de lixo, com certeza a Câmara não votaria, alguém teve uma ideia bacana de juntar, para que a empresa pudesse recebe. A gente paga dez vezes a empresa de lixo, mas os funcionários recebem. Foi uma moeda de troca, foi errada a forma com que foi conduzida, mas decidimos pagar o preço para que os funcionários recebam”, disse.

A intenção é remanejar cerca de R$ 3 milhões, que seriam utilizados em investimentos em obras, para o Departamento de Recursos Humanos, mais especificamente a Folha de Pagamentos.

“Vamos comprometer outros investimentos na área de saneamento básico para honrar a decisão judicial e pagar os 5% devidos aos funcionários. Porém, precisamos redistribuir as contas do orçamento vigente, alteração que só pode ser feita mediante aprovação de projeto no Legislativo.”

Karla Konda

Da Reportagem Local