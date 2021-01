Vereadores Aprovam Destinação de Recursos Para Quitação Cartão Alimentação de 2015

Vereadores de Catanduva aprovaram, por unanimidade, projeto de lei que autoriza abertura de crédito adicional especial que tem como o objetivo destinar recursos para o pagamento do cartão alimentação dos servidores municipais, valores retroativos ao dissídio de 2015.

Ao todo serão utilizados R$ 5,2 milhões para o pagamento da dívida. Os valores serão remanejados do superávit financeiro de R$ 13 milhões do último ano.

Cerca de 2700 servidores devem receber o valor do reajuste que deveria ter sido aplicado em 2015.

“Quando se trata de um projeto do funcionalismo público não tem como ser contra. É uma luta desde 2015. Se hoje esta sendo pago o cartão, a gente tem de agradecer muito, o Ivan, Mauricio e principalmente Luís Pereira. A Câmara está pagando 70% do cartão dos funcionários, com os recursos devolvidos do duodécimo. Isso é uma luta, economia na casa, na Casa que as pessoas criticam tanto”, afirmou Marquinhos Ferreira.

“Notamos com esse projeto que o governo passado não fez nenhum esforço para pagar. Porque com 21 dias, este já vai pagar. Esses funcionários que estão nos ouvindo, já tem tratativa com o sindicato, jurídico e funcionalismo. O papel da Câmara vamos fazer. Queria deixar enfatizado que a população não esqueça disso, a devolução da Casa. E a boa vontade e a boa fé do Osvaldo de Oliveira Rosa. O projeto vai ao encontro dos servidores”, afirmou Mauricio Gouvea.

No dia 12 de janeiro, o chefe de gabinete da prefeitura, Fernando Martins de Sá afirmou que o pagamento deve ocorrer ainda no final deste mês, mas sem uma data precisa.

“Não temos uma data precisa, porque temos a questão jurídica para resolver, mas temos a intenção de realmente depois do dia 20 fazer esse pagamento. Será pago em folha de pagamento avulsa, para auxiliarmos o máximo os servidores neste sentido. O sindicato está ciente, está de acordo, acompanhou nossa tramitação, abrimos o diálogo com o sindicato, bem como a parte jurídica e que neste ponto, ganhamos tempo nesta questão. Estamos com caixa para fazer isso. Mas o atendimento aos servidores é o essencial e primordial para gente”.

“É uma ação que existe na Justiça, por isso, que estamos atrasados, porque está em recesso, neste meio tempo estamos aproveitando para os cálculos e estamos fazendo a parte organizacional e documental com o sindicato para que a gente possa estar com tudo liberado da parte burocrática, efetivar o pagamento. Não precisamos de lei, é mais procedimento burocrático a cumprir por conta do processo que existe”, afirmou.

Karla Konda

Editora Chefe