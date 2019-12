Vereadores Apreciam Quatro Projetos Na Última Sessão Ordinária Do Ano

Os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva apreciam quatro projetos nesta terça-feira, (10) durante a 121ª sessão ordinária. A convite do vereador Wilson Paraná, a sessão contará com a presença do Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, presidente da Associação Pão Nosso, do Deputado Marcos Zerbini e sua esposa Cleuza Ramos Zerbini, para explanar sobre o projeto Habitacional Social Coletivo da Associação Bom Pastor. Também fará parte da sessão, o Dr. Yves Atahualpa Pinto, Promotor de Justiça de Catanduva, o convite é do vereador Mauricio Gouvea.

A abertura da sessão está prevista para às 17h30. Confira abaixo a Ordem do Dia:

1ª Discussão. 1- P.L. nº 072/2019, do vereador Cidimar Porto, dando nova redação aos Incisos I e II do Art. 9º, e revoga o parágrafo único e Anexo I do Art. 3º, da Lei nº 3.542, de 18 de Junho de 1999.

2- P.L.C. nº 09/2019, do Sr. Prefeito Municipal, autorizando o Poder Executivo a celebrar compensação de créditos tributários, prevista nos artigos 156, inciso II, artigo170, do CTN – Código Tributário Nacional e dando outras providências.

3- P.L.C. nº 014/2019, do vereador André Beck, fica a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva autorizada à criação do “Fundo Assistencial”, para concessão de isenção total nas contas de Água e Esgoto nas condições que especifica, e dando outras providências.

4- P.L.C. nº 036/2019, do vereador André Beck, dispondo sobre a concessão de incentivo fiscal destinado às empresas que promovam a geração e manutenção de empregos diretos no Município de Catanduva, e dando outras providências.

Sessão Extraordinária

Os projetos que forem aprovados em 1ª discussão durante a sessão ordinária, serão votados em segunda discussão em sessão extraordinária realizada na sequencia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local