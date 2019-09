Vereadores Acompanham TCE e Aprovam Prestação de Contas de Macchione

Os vereadores de Catanduva acompanharam o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e aprovaram por unanimidade a prestação de contas de Afonso Macchione Neto no exercício de 2017. A votação ocorreu na noite de noite, durante sessão ordinária.

O TCE aprovou sem ressalvas todos os gastos feitos pela prefeitura naquele ano.

Conforme o relatório, assinado pelo conselheiro Renato Martins Costa “O Poder Executivo Municipal observou aspectos relevantes no exame das contas, tendo em vista o cumprimento dos mandamentos constitucionais relativos às despesas com Ensino, Saúde, Precatórios e Transferência de Recursos à Câmara Municipal. As prescrições legais inerentes à utilização dos recursos do FUNDEB e à valorização do magistério foram igualmente cumpridas. A execução orçamentária do exercício de 2017 afigurou-se superavitária na ordem de 0,05% (R$ 150.581,68). Os resultados financeiro e econômico apresentaram significativa melhora em relação ao ano anterior, bem como o município possuía ao final do exercício disponibilidade financeira para cobertura da dívida de curto prazo (índice de liquidez imediata de 1,01)”.

O conselheiro ainda indica o que teria de ser alterado. “Determino a expedição de ofício à Prefeitura Municipal, recomendando que: aperfeiçoe o planejamento municipal; limite as alterações orçamentárias a percentual compatível com a inflação estimada para o período; promova o adequado equilíbrio das contas públicas, de modo a eliminar o déficit financeiro; adote medidas eficazes para corrigir as falhas verificadas na Gestão Municipal de modo a aprimorar o IEG-M, especialmente no tocante ao déficit de vagas em creches municipais; utilize escala de férias e de jornada de trabalho, para evitar a reincidência nas falhas apontadas no item Recursos Humanos; obedeça à ordem cronológica de pagamento; aprimore o setor de almoxarifado; e dê atendimento às recomendações emitidas por esta E. Corte”.

Karla Konda

Editora Chefe