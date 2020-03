Vereadores Abrem Nova Comissão Processante Contra Macchione

Uma nova comissão processante foi aberta para apurar possível negligência ou omissão de Afonso Macchione Neto e do secretário de Saúde Ronaldo Carlos Gonçalves Junior no combate a dengue e na não aquisição do inseticida para controlar os mosquitos adultos em Catanduva. A cidade estaria desde maio do ano passado sem o veneno, que é distribuído pelo Ministério da Saúde.

A representação, de autoria do professor Antonio Flávio de Fazio, foi lida na noite de ontem e colocada em votação.

Por um erro de entendimento, até mesmo Cidimar Porto votou a favor da abertura da comissão processante. Ele teria entendido que era votado naquele momento o pedido de votação nominal – sistema em que cada vereador indica seu voto e pode justificar os motivos.

E acabou votando favorável a abertura da comissão.

Depois da votação, os nomes dos integrantes foram sorteados. Para essa comissão, os vereadores da Mesa Diretora também puderam participar. Luis Pereira, presidente da Câmara, Alexandre Benedito Pereira, Ditinho Muleta e Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari foram os sorteados. Em nova votação definiu-se os cargos dentro do grupo – Ari será o presidente, Ditinho o relator e Pereira membro.

No arquivo, De Fázio anexa declarações da Secretaria de Saúde, mencionando a falta do inseticida.

“Cedral, até o momento tem pouquíssimos casos de dengue , pois comprou inseticida com recursos próprios, bem como Campinas e Holambra que poderão ser solicitadas informações oficiais para dirimir possíveis dúvidas sobre a possibilidade da aquisição de inseticidas pelos municípios”, afirma.

Karla Konda

Editora Chefe