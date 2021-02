Vereadora de Catanduva Pede o Retorno do Projeto Guri

A vereadora Ivânia Soldati (Republicanos) protocolou na quinta-feira (04), requerimento direcionado ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) solicitando a volta do Projeto Guri para Catanduva. As atividades foram encerradas em 2016.

“O Projeto Guri, além de propiciar conhecimentos importantes para as crianças e adolescentes, também tem um alcance social e experiências marcantes, tirando-os das ruas e possibilitando uma capacitação, que poderão os tornar grandes músicos”, relatou a parlamentar.

Projeto Guri – Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre seis e 18 anos. Mais de 50 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o Estado de São Paulo. Os quase 340 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Sustenidos, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu cerca de 770 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Ariane Pio

Da Reportagem Local