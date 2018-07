Vereador Wilson Paraná Quer Extensão de Isenção de IPTU a Taxa de Lixo

O vereador Wilson Aparecido Anastácio (PT), o Wilson Paraná, cumpriu com o que tinha prometido em plenário e elaborou projeto de lei para estender a isenção de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) à Taxa de Lixo. O PLC 49/2018 está na pauta da sessão extraordinária desta terça-feira, dia 3.

Com apenas dois artigos, o texto prevê que ficam isentos da taxa de lixo os contribuintes que são isentos do pagamento do IPTU. Até o ano passado, a isenção dos valores dos dois tributos era automática já que a taxa era cobrada no mesmo carnê do imposto. Neste ano, com a transferência da gestão dos serviços de limpeza urbana para a Superintendência de Água e Esgoto (SAEC), os contribuintes isentos do IPTU receberam as cobranças de lixo.

Paraná tinha afirmado em plenário que elaboraria o projeto de lei que acabou sendo protocolado na última semana de junho. Dessa forma, sem a realização de sessões extraordinárias, o projeto seria levado a discussão somente após o recesso parlamentar.

Ao justificar a necessidade de aprovação do projeto, o vereador petista lembra que a Lei Complementar n° 097/1998 prevê isenção de IPTU e também das Taxas de Serviços Urbanos (TSU) dentre as quais ele inclui a taxa de coleta de lixo.

“Desta forma, sua cobrança era realizada juntamente no carnê de IPTU, bem como as isenções eram concomitantes. Ocorre que, ao transferir a capacidade tributária da Taxa de Coleta de Lixo para a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC, àqueles que eram beneficiados com a isenção pela LC n° 097/1998, perderam tal beneficio tendo em vista que a lei permitia a isenção da Taxa de Coleta de Lixo, desde que lançados concomitantemente com o IPTU. Portanto a necessidade de aprovar o presente Projeto de Lei Complementar, a fim de garantir a manutenção do direito do beneficio aos que o possuem, colaborando com justiça social e o mais elevado interesse público, além da observância dos princípios constitucionais que devem ser garantidos”, argumentou o vereador.

Nathália Silva

Da Reportagem Local