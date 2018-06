Vereador Wilson Paraná Cobra Explicações Sobre Atendimentos na Casa de Passagem

O vereador Wilson Aparecido Anastácio (PT), o Paraná, elaborou requerimento cobrando uma série de explicações sobre o custeio e funcionamento da Casa de Passagem de Catanduva. O documento já foi aprovado pela Câmara de Vereadores.

Em entrevista ao Jornal O Regional, o parlamentar contou que decidiu questionar o Governo depois de receber reclamação sobre a qualidade do atendimento prestado na Casa de Passagem.

“Recebi denúncias de que não estariam aplicando corretamente o recurso que é destinado para esta finalidade. Pessoas que passam por ali e necessitam desse trabalho reclamaram do atendimento e daqui que estão oferecendo como refeição e pouso. Por isso decidimos fazer esse requerimento e cobrar providências, de que forma está sendo aplicado o recurso da população”, disse o vereador.

No requerimento Paraná pede informações detalhadas sobre os custos de manutenção do serviço público, quantidade de atendimentos realizados por dia, procedimentos para triagem e critérios para atendimento da demanda, quais as refeições servidas diariamente com os horários e cardápio, existência de nutricionista para direcionar o cardápio e quais os produtos que foram servidos às pessoas que passaram pelo local entre os dias 21 a 31 de maio.

“Quero saber quanto é que gasta por dia, por refeição, quantidade de funcionários que a Prefeitura está disponibilizando para esse trabalho e qual o custo disso para que possa comparar isso e ver se estão fazendo uma boa aplicação ou se estão negligenciando mesmo”, completou o vereador.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social o número de atendimentos na Casa de Passagem em 2017 passou de 6,4 mil pessoas.

“A administração municipal mantém a Casa de Passagem aberta 24 horas, incluindo finais de semana, domingos e feriados. O objetivo é dar acolhimento provisório a pessoas em situação de rua, incluindo migrantes e itinerantes. Dos serviços disponibilizados, fo­­ram mais de 4,3 mil pousos para homens, mulheres e pessoas idosas. Nesse ano, a prefeitura comprou cobertores e roupas de cama para melhor atender a demanda. Aos freqüentadores, foram servidas 12,4 mil refeições, entre café da manhã, almoço e jantar. Além de espaço para pernoitar e alimentação, a Casa de Passagem também oferece roupas, calçados, banho e estrutura de lavanderia”, explicou o setor.

