Vereador Sugere Decreto de Estado de Emergência Por Causa da Dengue

Decreto de Estado de Emergência em Saúde Pública. Esse é o tema do requerimento elaborado pelo vereador André Beck. No documento, elaborado na terça-feira, o parlamentar sugere que o prefeito Afonso Macchione Neto publique o decreto imediatamente para poder ser beneficiado com recursos externos no combate a doença. “Protocolei requerimento encaminhado à Prefeitura solicitando que o Prefeito publique o Decreto de Estado de Emergência em Saúde Pública em Catanduva, imediatamente, já que enfrentamos uma grave epidemia de Dengue em nossa cidade”.

Segundo ele, Catanduva seguiria exemplos de outros municípios que já o fizeram. “Outras cidades já decretaram estado de emergência e tem sido beneficiadas com recursos externos, maior facilidade na contratação emergencial de serviços e produtos, sem a necessidade de licitação prévia, assim como o recebimento de doações e recursos da sociedade civil”, disse o vereador. Beck reforçou ainda que anexou um modelo do decreto para facilitar ao Executivo. “Encaminhei um modelo de decreto nos moldes que é feito nas demais cidades. Estamos em Guerra contra a Dengue e devemos utilizar todos os meios e recursos disponíveis para vendermos esta batalha. Continuarei buscando soluções e propondo ações concretas que para resolvermos os problemas de nossa cidade”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe