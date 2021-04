Vereador Solicita Continuidade da Colocação de Gradil no Rio São Domingos

O vereador Luis Pereira (PSDB) apresentou requerimento ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) solicitando se há estudos para continuidade de colocação de gradil na extensão do Rio São Domingos.

O Rio São Domingos tem por quase toda sua extensão um gradil de proteção, porém, houve canalização em um trecho do rio e ainda não houve a colocação do gradil no local, que fica logo após a Rua Ribeirão Preto até a Rua São Paulo, sentido bairro centro.

“É de extrema necessidade a colocação desse gradil, tendo em vista que, além de proteção para os pedestres, também vem a proteger os motoristas, que porventura venham a sofrer algum tipo de acidente”, explica Luis Pereira.

Entramos em contato com o secretario de obras, Marcos Queiroz Coelho, para explicar sobre assunto, mas ele não pode responder com mais detalhes, pois não estava na prefeitura para obter as informações referentes aos números em questão, como quanto falta para terminar de gradil, quanto sairá o orçamento. A assessoria de comunicação da prefeitura explicou que foi aberta já uma licitação, pois a anterior não está mais valendo devido a alta do preço do ferro, tudo é pago de acordo com a instalação por medição de gradil, por exemplo, a empresa que ganha a licitação instala o gradil, a prefeitura faz a medição de quanto foi instalado e manda para secretaria de finanças que faz o pagamento de acordo com metragem instalado do gradil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local