Vereador se Reúne Com Secretária de Cultura e Miss Plus Size

O presidente da Câmara de Catanduva, Gleison Begalli, vai propor a criação do Museu do Esporte e incentivar a autoestima das mulheres com a atuação da Miss Plus Size catanduvense. Esses serão dois possíveis projetos que deverão ser apresentados pelo parlamentar. Para discutir os temas, Begalli esteve reunido na terça-feira (19) com a Secretária de Cultura, Luzia Girade, a atleta master Ana Zorzatto, e Tatiana Miguel Anastacio, professora e Miss Plus Size, para desenvolverem parecerias na cidade.

“Preservar a memória de tantos méritos esportivos é de real importância para a história de Catanduva até como incentivo para as futuras gerações”, frisou o chefe do legislativo sobre a sugestão de se criar o Museu do Esporte.

O presidente da Câmara também sugeriu à Secretaria de Cultura desenvolver parcerias junto a professora e Miss Plus Size, Tatiana Miguel Anastacio para incentivar a autoestima de mulheres.

Tatiana representará Catanduva no Miss Plus Size São Paulo Unificado Versão Master 2021.

“Transmitir e incentivar a autoestima, a auto aceitação e o amor próprio às mulheres, são os objetivos que busco ao participar de eventos como desfiles, ensaios fotográficos e concursos”, destacou Tatiana.

Ela destacou que pretende realizar atividades sociais para levar sua experiência a outras mulheres de Catanduva e da região.

Da Reportagem local