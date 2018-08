Vereador Questiona Sobre o Talonário Eletrônico Para Aplicação de Multas

O vereador Alexandre Benedito Pereira, Ditinho Muleta, endereçou requerimento ao governo municipal solicitando ao Executivo respostas sobre a implantação do talonário eletrônico para aplicação de multas por guardas civis municipais e agentes fiscalizadores de trânsito.

No documento, aprovado por unanimidade durante sessão ordinária de terça-feira, o parlamentar pede informações sobre o processo licitatório, informações da empresa contratada, cópia do contrato firmado, valores a serem pagos para empresa, e qual período foi estipulado para a utilização dos equipamentos. Além de perguntar sobre a empresa ter participação na arrecadação proveniente das aplicações de autos de infração.

O novo sistema implantado em Catanduva foi informado por meio de texto encaminhado pela assessoria de comunicação na semana passada.

Segundo informações da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, o sistema digital contribuirá com a fiscalização do trânsito no município. “O modelo, em funcionamento, tem o intuito de dinamizar o trabalho dos agentes de trânsito, além de diminuir consideravelmente possíveis erros no preenchimento de talonários”.

O novo método possibilita que agentes de trânsito, guardas municipais e policiais militares efetuem as multas por meio de um sistema online conectado à internet, via GPRS, que fornece informações de veículos em tempo real, por exemplo, caso o mesmo seja furtado ou tenha documentação atrasada, além de permitir consultas rápidas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Também será possível fundamentar as autuações, por meio de fotos e vídeos, quando necessário.

“Vamos evitar possíveis erros no preenchimento dos talões e, consequentemente, veículos autuados indevidamente. Além disso, os agentes poderão atuar de maneira individualizada, permitindo, assim, uma fiscalização mais efetiva. O objetivo é estimular o uso do cartão da área azul para garantir maior rotatividade das vagas e respeito às leis de trânsito”, diz o secretário de Trânsito, Nilton Marto Vieira da Cruz.

No processo manual, os agentes utilizavam os talonários de papel, enviados posteriormente ao setor de processamento das infrações, responsável pelo cadastro dos autos. Ao todo, 25 conjuntos de equipamentos e sistemas foram locados pelo município, por meio de licitação. “Entendemos, ainda, que a implantação deste sistema nos possibilitará a economia de tempo e de recursos”, ressaltou o secretário.

Os equipamentos possuem software instalado e homologado junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), atendendo às prerrogativas e necessidades legais. Os agentes responsáveis pela fiscalização no trânsito passaram por treinamento para a utilização do aparelho. O equipamento já está em uso, nas ruas, em fase de testes. O novo contrato foi acrescido de mais nove sistemas diferentes que ampliam, dentre outras coisas, as ações, dados, monitoramento, planilha de controle e relatórios. Ainda assim, será mais econômico do que o utilizado anteriormente. O investimento anual é de, aproximadamente, R$ 400 mil.

Karla Konda

Editora Chefe