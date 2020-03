Vereador Questiona Ações da Saúde Para Coibir e Controlar Coronavírus em Catanduva

O vereador Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, encaminhou requerimento endereçado ao secretário de saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Junior buscando informações sobre possíveis estratégias montadas pelo município para coibir ou controlar casos suspeitos de coronavírus em Catanduva.

No documento aprovado na última terça-feira, o vereador cita: “Tendo em vista a epidemia do Coronavírus (Covid-19) e o grande número de casos suspeitos no Brasil, sem contar um caso confirmado no nosso país de um homem que mora em São Paulo e que viajou para Itália, requeiro que informe a este vereador: quais medidas estão sendo tomadas para prevenção e combate em casos suspeitos na cidade? o município tem algum plano de trabalho formalizado? está sendo feito algum exame em cidadãos que chegam de países que estão na lista de casos confirmados? O município dispõe de leitos para tratar de pacientes infectados?”, questiona o parlamentar.

“Queremos saber o que eles estão planejando, como se preparar para proteger os munícipes para esse novo problema que o mundo vem enfrentando, tendo em vista que um país que construiu um hospital dentro de seis a sete dias não conseguiu controlar esse vírus, que tem levado muitas pessoas a óbito, como estamos nos preparando, para chegada dessas pessoas que viajam”, afirma o vereador.

Em última atualização sobre o vírus no Estado, lançada na sexta-feira, a Secretaria de Saúde estadual informava ter 66 casos suspeitos de coronavírus. Um confirmado. Em Rio Preto, no levantamento realizado no dia 27 constava um caso suspeito.

Na manhã de ontem, a Secretaria do Estado informou que descartou 10 casos suspeitos do novo coronavírus (COVID-19), após análise laboratorial com resultado negativo do Instituto Adolfo Lutz. Desse total, 8 tinham sido notificados na Capital, 1 em Lorena e 1 em Bauru, ambas no interior de SP. Do total de suspeitos em SP, a maioria tem histórico de viagem à Itália (55); os demais passaram por Espanha (2), Singapura (1), Portugal (1), Alemanha (6), França (4), China (2). Além desses, houve um que passou por diversos países da Ásia e outros 13 em fase de definição do país de provável infecção.

Karla Konda

Editora Chefe