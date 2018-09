Vereador Propõe Tradutor e Interprete de Libras em Eventos Oficiais

O vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta apresentou projeto de lei que consiste em manter um tradutor intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em todos os eventos públicos oficiais.

A proposta deve ser lida hoje durante o expediente da sessão ordinária da Câmara de Catanduva.

De acordo com projeto, para isso, será necessária a contratação de profissionais capacitados em processos de intepretação de libras e a quantidade deverá ser ajustada conforme tempo de realização de cada evento. “Com carga horária em consonância com as leis trabalhistas”, consta no PL.

Na exposição de motivos do projeto, Ditinho Muleta afirma que a comunicação é um fator fundamental ao ser humano e a Língua Brasileira de Sinais é uma ferramenta que possibilita a interação das pessoas com deficiência auditiva. “O interprete tem a função de ser o canal comunicativo entre os participantes no que tange aos palestrantes e apresentadores. Seu papel é o de servir como tradutor entre pessoas que compartilham línguas diferentes”, disse.

Pretendemos ratificar ao Executivo a importância e a obrigatoriedade da presença do interprete de libras em todos os eventos públicos. É um ato mínimo dessa Casa frente a tantas dificuldades enfrentadas por aqueles que possuem deficiência auditiva”, afirmou o vereador.

O projeto ainda depende da votação em primeira e segunda discussões, para posteriormente passar pelo crivo do Executivo.

Caso o projeto seja aprovado e sancionado pela administração, a Lei deve entrar em vigor em 90 dias, após ser regulamentada pelo prefeito.

Karla Konda

Da Reportagem local