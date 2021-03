Vereador Pede Dados dos Beneficiados Pela Lei Aldir Blanc em Catanduva

O vereador Marquinhos Ferreira (PT) solicitou ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) e a secretária de Cultura de Catanduva Luzia Aparecida de Britto Girade, dados dos contemplados pela lei Aldir Blanc na cidade. A propositura que foi aprovada por unanimidade na Câmara, de autoria de Marquinhos Ferreira, solicita saber quem foram os beneficiados pela Lei, qual o valor recebido por cada um, assim como os cadastros dos beneficiados.

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) estabelece mecanismos e critérios para garantir apoio às trabalhadoras e trabalhadores da cultura e à manutenção de territórios e espaços culturais com atividades interrompidas por força da pandemia causada pelo novo coronavírus.

No final de 2020, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Prefeitura de Catanduva repassou exatos R$ 614 mil, para espaços culturais e artistas prejudicados pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

O Edital de Incentivo às Artes foi o que tem a maior investimento, resultando em um investimento de R$ 530 mil para os artistas da cidade. No total, devem ser executados 41 projetos culturais voltados a variados públicos no primeiro quadrimestre de 2021.

“Mais de meio milhão de reais injetados pela Cultura ainda em dezembro. Além de auxiliar as famílias e toda a cadeia artística local, os repasses movimentam a economia do município. Deixamos um legado de valorização e fomento à cultura e ao artista, com projetos em andamento para a nova gestão”, destacava a então secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Outros R$ 84 mil foram direcionados para os cinco espaços culturais inscritos e beneficiados. Assim como as atividades dos artistas, os locais que receberam o auxílio deverão realizar ações culturais gratuitas à comunidade. Todas as atividades vão integrar o Calendário da Secretaria de Cultura em 2021 e passaram por um processo de avaliação.

Karla Konda

Editora Chefe