Vereador Pede Creche, Praças e Áreas Esportivas no Glória VI

O vereador Onofre Baraldi elaborou requerimento solicitando ao Executivo que estude a possibilidade de implantar áreas institucionais no bairro Vasco Capi, conhecido como Glória VI.

De acordo com o parlamentar, o local não foi planejado para receber esse tipo de empreendimento público. “Hoje a população carece de escolas, creches, praças e áreas esportivas”, disse. Ainda segundo o representante da Casa de Leis, o Vasco Capi foi construído em torno de 20 anos e apesar de ter um grande número de imóveis e agregar quantidade significativa de famílias não foi planejado para que apresentasse áreas institucionais como é feito atualmente em novos loteamentos.

“Hoje a população carece de escolas, creches, praças e áreas esportivas. A reivindicação por um campo de futebol nas imediações é antiga, todavia, a atenção por esse reclamo, só pelo atual prefeito, há dez anos aguardam, mas é nítida que não existe vontade política para isso, então o que lhes restam é indignação ou a possibilidade de continuar reivindicando como estão fazendo, através do poder legislativo”.

Baraldi pede para que o prefeito o informe sobre a possibilidade de construir um campo de futebol, se existe um projeto e, se caso ele já tenha sido elaborado, encaminhá-lo para o parlamentar.

Karla Konda

Da Reportagem Local