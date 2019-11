Vereador Onofre Baraldi Solicita Sinalização De Solo Na Rua Sete De Setembro

O Primeiro Secretário do Legislativo Catanduvense, Onofre Baraldi, elaborou um requerimento endereçado à Prefeita Municipal, Marta Maria do Espírito Santos Lopes, solicitando se consta na relação de serviços da Secretaria de Trânsito, a realização da sinalização de solo na rua Sete de Setembro e qual o prazo para sua execução.

Segundo o vereador, a iniciativa surgiu após inúmeros munícipes e comerciantes reclamarem sobre a necessidade de se refazer a sinalização.

“Após a Prefeitura Municipal realizar o recape asfáltico em quase toda extensão da rua Sete de Setembro, fui procurado por vários munícipes e comerciantes que reclamaram a necessidade de se refazer a sinalização de solo, como forma de disciplinar o trânsito de veículos e pedestres, regulamentar vagas de estacionamento de carros e motos, em locais pertinentes, tudo isso com o objetivo de prevenir acidentes, inclusive com vítimas. Diante do solicitado, requeri que a Prefeita, informe se o serviço de sinalização de solo consta no cronograma da Secretária de Trânsito e qual o prazo pra execução, e no caso de não constar, que providencie o mais rápido possível a efetivação do serviço”.

No período de agosto deste ano, a Prefeitura de Catanduva colocou equipes nas ruas para cumprir uma etapa do Programa de Recapeamento Asfáltico.

Foram recuperadas vias do Centro, Vila Celso, São Francisco e Higienópolis que estavam deterioradas.

O requerimento foi encaminhado à Prefeita Municipal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local