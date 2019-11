Vereador Onofre Baraldi Cobra Prefeitura Dos Recapes Do Jardim Vertoni

O vereador Onofre Baraldi pede que as ruas transversais do Bairro Jardim Vertoni que estão aproximadamente 30 anos sem recape e os moradores reclamam por tal descaso da prefeitura. No texto do requerimento diz que foram sucessivas tentativas para conseguir o recape, em 1996 a administração municipal realizou a recuperação das sarjetas.

Já no ano de 2012 houve o recape das ruas, mas segundo o requerimento do vereador foi uma total decepção onde menos de seis meses o recape tinha sido deteriorado.

“Ficou pior do que estava, pois a partir de então além de não contarem com o recape sobrou muito pedregulho, pó e poeira hoje permanecem assim”.

O texto prossegue dizendo que em janeiro de 2017 o vereador passou a pleitear essa melhoria e o prefeito da época então reconheceu que errou quanto à qualidade do recape realizado em 2012. Foi prometido que ao menos duas ruas a partir de então fosse arrumadas, mas não foi cumprido.

O vereador Onofre lembra no requerimento que a atual Prefeita, Marta do Espirito Santo reside no Bairro Jardim Vertoni e pede que se sensibilize das ruas do bairro em questão que são elas: Blumenau, Itajaí, Itapema, Camboriú e Bruschi.

Os problemas que acarretaram durante esses longos anos foram de acordo com o texto: buracos ao longo de toda a via, “costelas” em vários pontos, poeira quando os veículos trafegam por elas, além de pedregulhos, entre outros.

Onofre ainda ressalta que o desperdício de dinheiro público nessas obras pelo irresponsável que ocasionou a perda de serviço executado que até nos dias de hoje não houve reparos.

O vereador ressalta que os moradores dessas ruas sofrem as consequências e segundo ele bem pior, pois nunca foram ouvidos num efetivo desrespeito pelas gestões de 1989/1992, 1993/1996, 1997/2000, 2001/2004, 2005/2008, 2009/2012, 2013/2016 e 2017 até presente data.

“A pergunta que se faz é a seguinte: será que ainda não é chegado o momento de se atentar as justas reivindicações dos munícipes que residem nessas ruas? Afinal, qualquer um que andar os quatros cantos de nossa cidade facilmente poderá observar que o número de recapes nos últimos tempos é bem significativos mas as ruas em questão sempre foram esquecidas” indagou o vereador Onofre. Baraldi quer que a prefeita informe se há conhecimento disso, se houver conhecimento dela porque nada fez até presente momento, se acaso ela não tinha conhecimento o que ela pretende fazer diante dessa realidade exposta, que informe o custo que teve a municipalidade em 2012 quando efetuou o recape das ruas em questão, se algumas dessas ruas constam em algum plano de recape e termina o requerimento pontuando se não estiver em plano de recape que esteja a partir de agora como prioridade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local